مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث سيارة بأسوان

انقلبت سيارة ربع نقل بطريق الصحراوى قبل كمين المطار بمدينة أسوان، اليوم الأحد، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 2 اثنين آخرين.تلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي قبل كمين المطار، ما أسفر عن إصابة شخصين ومصرع اثنين آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم، والمتوفيين إلى المشرحة لحين استخراج تصريحات الدفن.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.