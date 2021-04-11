تايلاند تسجل أعلى حصيلة يومية من الإصابة بكورونا

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 967 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة لتبلغ الحصيلة الإجمالية للإصابات 32 ألفا و625 حالة.وذكر المركز في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن البلاد لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 97 وفاة.وكان تاويسلين ويتسانيوتين، المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا المستجد، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.