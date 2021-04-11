رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

17 ألف إصابة و104 حالات وفاة جديدة بكورونا في ألمانيا

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:43 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، تسجيل 17 ألفا و855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال 24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الأحد، عن البيانات التي ينشرها المعهد القول، إنه تم تسجيل 104 حالات وفاة بسبب الفيروس خلال نفس المدة، ليرتفع الإجمالي إلى 78 ألفا و353 حالة وفاة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت حتى الآن مليونين و998 ألفا و268 إصابة بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 248 ألفا و800 حالة.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ حوالي 2 مليون و671 ألفا و200 شخصا حتى الآن.

موضوعات متعلقة

انفجار كبير بمنشأة نطنز النووية الإيرانية

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

لا إخطار رسميًا.. تفاصيل موعد عودة الطيران بين مصر والسعودية


الصور

image description

وكيل صحة دمياط يتفقد أقسام العزل بمستشفيات المحافظة (صور)

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

تكريم الطلاب المتفوقين أبناء مركز الإبداع العلمي بدمياط

image description

سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

image description

احتفالات المصريين بقدوم شهر رمضان في الخيامية (صور)

الأكثر قراءة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

«انتقاما لشرفه».. سائق يقتل مسجل خطر حاول اغتصاب زوجته في الشارع بالمنوفية

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

دراسة: الأمريكيات من أصل أفريقى أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

مخرجة «نومادلاند» تفوز بجائزة رابطة المخرجين الأمريكيين

الولايات المتحدة.. اعتقال أم بتهمة قتل أطفالها الثلاثة

برازيلى يقضى 38 يومًا وحيدًا فى الغابات بعد تحطم طائرته

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

مناقشة المجموعة القصصية «ست زوايا للصلاة» بدار العين.. الليلة

تحت الطبع.. رواية «الصياد يظهر فجأة» فى نسختها العربية

حقوق المبدعين فى حفلات الهولوجرام على طاولة الأعلى للثقافة

«كيف تحصل على وظيفة عبر الإنترنت؟».. محاضرة بمكتبة الإسكندرية اليوم