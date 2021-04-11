مباحثات السيسي مع نظيره التونسي تتصدر أبرز اهتمامات الصحف

سلطت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد من الموضوعات على رأسها مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره التونسي قيس سعيد، والتأكيد على المواقف الموحدة في المحافل الدولية ورفض المساس بالأمن المائي المصري، بالإضافة إلى تحقيق 25 مليار جنيه فائضا أوليًا بالموازنة العامة للدولة.ففي صحيفة الأهرام تحت عنوان " توافق مصري ـ تونسي حول القضايا الإقليمية والدولية"السيسى: تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب وإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا.. سعيد: لن نقبل المساس بالأمن المائي المصري.. ومواقفنا موحدة في المحافل الدولية.أوضحت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد حرص مصر على بذل المزيد من الجهد، للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي مع تونس على شتى الأصعدة، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي، وتعظيم حجم التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات البينية، فضلا عن زيادة التشاور بين البلدين الشقيقين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة في ظل العضوية الحالية لتونس بمجلس الأمن، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس بقصر الاتحادية، نظيره التونسي قيس سعيد.وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أكد الرئيس السيسي أنه أجرى مباحثات مكثفة وبناءة مع الرئيس قيس سعيد، تناولا خلالها عددا كبيرا من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، عكست الإرادة المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين، والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق بين البلدين على جميع المستويات، سواء فيما يتعلق بالموضوعات الثنائية أو بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما أكد الرئيس السيسي، أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، ومطالبة المجتمع الدولي بتبني مقاربة شاملة، للتصدى لتلك الظاهرة بمختلف أبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفكرية والأيديولوجية.، واتفق الرئيسان على إعلان 2021-2022 عاما للثقافة المصرية التونسية ‪.‬من جهته أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الأمن القومي لمصر جزء من الأمن القومي لتونس، وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون هو موقف تونس، مشيرا إلى أن تونس لن تقبل أبدا المساس بالأمن المائي لمصر.بينما قالت صحيفة الجمهورية، تحت عنوان 49 ألفا زاروا متحف الحضارة في أسبوع، تشارك مصر دول العالم، يوم الأحد المقبل، الاحتفال باليوم العالمي للتراث الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، وسط نجاح باهر حققته بتنظيم موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير لعرضها بمقرها الدائم داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والذي حاز على إعجاب العالم أجمع.وأعلنت وزارة السياحة والآثار - في بيان لها - أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتراث سيتم فتح قاعة المومياوات الملكية (بمسطح 2810 أمتار مربعة) بمتحف الحضارة للجمهور يوم 18 أبريل لمشاهدة مومياوات ملوك وملكات مصر الـ22 في سيناريو عرض جديد باهر.كما يأتي الاحتفال المصري باليوم العالمي للتراث هذا العام مع إدراج اللجنة الدائمة المصرية بمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو) المتحف المصري بالتحرير على القائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمي، والذي قامت الوزارة برفع الملف التمهيدي الخاص به في شهر فبراير الماضي، طبقًا للمعاييرالمقررة لتسجيل مواقع التراث العالمي.فيما نشرت صحيفة الأخبار، تحت عنوان "25 مليار جنيه فائضا أوليًا بالموازنة العامة للدولة"أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أداء الاقتصاد يتحسن وأن مؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي أظهرت أنه تم تحقيق فائض أولي 25 مليار جنيه، رغم أزمة فيروس كورونا وتوفيرا الدعم اللازم للقطاعات والأفراد الأكثر تضرر مـن الجائحة؛ بمـا يعكس النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.4% خلال الـعـام المـالي المقبل، لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقـتـصـادى، والحـفـاظ على ما تحقق من مكتسبات، جاء ذلك خلال لقائه برئاسة ماتسوناجا هيديكى، المدير العام بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» وفدا ياباني لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة المصرية بالتعاون مع دولـة اليابان حريصة على توفير كل مقومات النجاح لتجربة المدارس المصرية اليابانية، باعتبارها أحد نماذج التعليم المتطور في مصر التي تسهم في تخريج جيل قادر على الإبداع والابتكار.فيما قالت صحيفة المصري اليوم، تحت عنوان "إطلاق أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي"، أن وزارة البترول أعلنت عن تشغيل أولى المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، وتتميز المحطات المتنقلة بجاهزيتها لتموين السيارات وقـدرتها عـلـى الوصول بالخدمة للأماكن التي لا يتواجد بها شبكات الغاز الطبيعي، وكـذلـك الاستفادة بها في مناطق الاستهلاك الموسمي كالمناطق السياحية والمصايف، وكذلك في حالات الطوارئ أو الصيانة للمحطات والشبكات، إضافة إلى قدرتها على نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى 5 الآف متر مكعب يجعلها قابلة للاستخدام في إمداد المنشآت الصناعية والتجارية.وقـال المهندس طـارق الملا، وزير البترول، إن الوزارة تسعى إلى توفير عـدد كاف وملائم مـن محطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ونشرها في جميع المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية وتغطية المحاور والطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية والزراعية، بخدمات هـذه المحطات بمـا يـلبي احتياجات المواطنين.من جانبها، قالت صحيفة الشروق، تحت عنوان "المخاوف من تجلط الدم تلاحق لقاح جونسون بعد أسترازينيكا"، واجهت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد المتعثرة في أوروبا أمس الأول صدمات عدة إثر إعلان وكالة الأدوية الأوروبية أنها تدرس الأثار الجانبية للقاح جونسون آند جونسون، في ظل وجود حالات إصابة بتجلط في الدم على غرار لقاح استرازينيكا، في وقت أعلنت فيه شركة استرازينيكا تأخير تسليم جرعات كانت مقررة هذا الأسبوع لدول في الاتحاد الأوروبي، وباتت حملة التطعيم البطيئة أصلا في أوروبا تصطدم تساؤلات جديدة حول الأثار الجانبية المحتملة المرتبطة بلقاح جونسون آند جونسون واسترازينيكا.وأعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها تدرس رابطا محتملا بين لقاح جونسون آند جونسون وحالات تجلط دموي، وتوسع تحقيقها بشأن لقاح استرازينيكا المتهم بالتسبب بتجلطات دموية ليشمل مشكلات وعائية.من ناحيته حذر الدكتور، رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا، من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان وعيد القيامة، متابعا أنه لا فائدة من الأفطار في رمضان في تجمع عائلي يؤدي إلى إصابة جميع العائلة بفيروس كورونا المستجد.وأضاف رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا، خلال مؤتمر صحفي، أمس، مع زيادة أعداد الإصابات اليومية بالفيروس فإننا نراهن حاليا على الوعي المجتمعي للمواطنين للمرور من الأزمة في رمضان، مشيرا إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحتزارية خلال هذه الفترة أصبح أمرا حتميا.