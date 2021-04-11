5050 إصابة و114 وفاة جديدة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان 5 آلاف و50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 721 ألفا و18 حالة.وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما ذكرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، اليوم الأحد، إن البلاد سجلت في الفترة نفسها 114 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و443 حالة.وأضاف المركز، أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 631 ألفا و700 شخصا، بعدما تماثل 4 آلاف و139 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.