خبراء: عدم الإغلاق والمشروعات القومية كلمة السر في خفض البطالة

- منح العمالة وحسن إدارة الأزمة خففت من التأثيرات



- إجراءات الحكومة والإصلاح الاقتصادي ساهما في تجاوز التداعيات



عانت كثير من دول العالم من ارتفاع معدل البطالة جراء فيروس كورونا المستجد، الذي أجبر أكبر الشركات إلى تسريح العمال وخفض الرواتب نتيجة الخسائر التي لحقت بهم بسبب ما فرضته الجائحة من تضخم ومشكلات اقتصادية كثيرة لتواجه مع الفيروس مشكلة أكبر وهي البطالة، فهي طاقة غير مستغلة وباهظة التكاليف على اقتصاديات الدول من حيث الخدمات والدعم المقدم لهذه الفئة، ولهذا عملت الحكومة المصرية على خفض حجم البطالة الذي زاد بسبب فيروس كورونا المستجد، من خلال انخراط نسبة كبيرة من العمالة في المشروعات القومية، وكذلك تقديم تسهيلات بنكية وقروض ميسرة لإقامة المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر.وحول التدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية حيال قضية البطالة والتي ساهمت بشكل كبير في خفض حجم البطالة وتأثيره السلبي، أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد والعالم أجمع نظرا للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، فقد انخفضت معدلات البطالة في مصر خلال الربع الرابع من 2020 لتبلغ 7، 2% من إجمالي قوة العمل، بانخفاض قدره 0، 8% عن الربع المماثل من العام السابق، كما تم انخفاض معدلات البطالة بشكل ملحوظ بين الإناث لتبلغ 16، 8% من إجمالي الإناث في قوة العمل، مقابل 22، 7% في الربع المماثل من العام السابق.من جهته أكد دكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد، أن ارتفاع نسبة البطالة في العالم نتيجة فيروس كورونا هو أمر طبيعي نتيجة الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم كله جراء فيروس كورونا المستجد، والتي لم تستطع كبرى اقتصاديات العالم لتنهار دول عظمى وتصعد دول أخرى أثبتت حسن إدارتها لاقتصاديات بلادها بما اتخذته من قرارات، مضيفًا إن الدولة عملت على تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري من التسهيلات التي قدمتها للمستثمرين خلال الفترة الماضية في ظل أزمة فيروس كورونا القائمة، وهو ما ساعد على خفض نسبة البطالة وتراجعها في الفترة الأخيرة، كما ساهمت المنح التي قدمتها الحكومة للعمالة غير منتظمة في دعم القوى الشرائية أيضًا ساعدت المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة على استيعاب عدد أكبر من الشباب فيها وبالتالي خفض حجم البطالة، أيضًا الرجوع التدريجي للحياة الطبيعية وانتظام العمال بالمصانع والشركات ساهم في خفض البطالة بشكل كبير.وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن الدولة عملت على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تقليل فاتورة الواردات، وحان الوقت لتعميق هذه الصناعات في كل المجالات للحفاظ على الاقتصاد من الأزمة، بعد ما أثبتت فاعليها في تشغيل الشباب واستيعاب السوق لمثل هذه المشروعات، مطالبًا بضرورة استمرار الدولة في دعم الشركات بمزيد من القروض لعبور هذه الأزمة، وكذلك دعم الشباب بتسهيلات ومنح مالية لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.من جانبه أكد دكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، أن فيروس كورونا المستجد أزمة عالمية أثرت بالسلب على اقتصاد كل دول العالم بما فيهم الدولة المصرية، ومن الطبيعي غلق مصانع وشركات وتسريح عمال جراء الأزمة، مضيفًا أن الحكومة المصرية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الأزمة لتعصف بالخطوات الأولى في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والتي كانت قد بدأتها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية.و أكد أستاذ الاقتصاد، أن جميع الخطوات والقرارات التي اتخذتها من دعم عمالة غير منتظمة وتشجيع الاقتراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية والتي تستوعب نسبة كبيرة من البطالة كل هذه الأمور ساهمت بشكل كبير في تحقيق نمو اقتصادي معقول، وقد يكون كبيرا في ظل تأثيرات فيروس كورونا على العالم كله كذلك خفض نسبة البطالة، حيث أن هناك حوالي 16 مليون وافد أجنبي بمصر ومن المحتمل زيادته إلى 20 مليون وافد، خلال الفترة المقبلة وجميعهم يعملون.