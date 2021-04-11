رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد نجاحه.. «فيسبوك» يطلق خدمة «هوت لاين» لمواجهة «كلوب هاوس»

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:19 ص
فيسبوك
فيسبوك
هدير سند
طباعة
أعلنت شركة "فيسبوك" رسميا، عن إطلاق تطبيق يحمل اسم "هوت لاين"، تسعى الشركة من خلاله إلى منافسة "كلوب هاوس"، الذي اكتسب زخما عالميا وانتشارا كبيرا خلال الشهور الماضية.

ويوفر "هوت لاين" للمستخدمين مزيجا من خيارات الصوت والنص والفيديو، للمشاركة في المناقشات عبر الإنترنت مع المضيفين.

ويمكن وصف التطبيق الجديد بأنه مزيج من "إنستجرام لايف" و"كلوب هاوس"، لأنه يتيح للمبدعين التفاعل مع الجمهور، الذي يمكنه بعد ذلك طرح الأسئلة من خلال النص أو الصوت، كما يمكن لمزودي المحتوى تشغيل كاميراتهم بدلا من استخدام الصوت فقط، وهو ما لا يوفره "كلوب هاوس"، وفقا لما نشرته بوابة "تيك كرانش" التقنية.

وقالت شركة "فيسبوك" في بيان، "مع هوت لاين نأمل أن نفهم كيف يمكن للأسئلة والأجوبة التفاعلية والوسائط المتعددة، أن تساعد الناس على التعلم من الخبراء في مجالات مثل المهارات المهنية".

موضوعات متعلقة

«انتقاما لشرفه».. سائق يقتل مسجل خطر حاول اغتصاب زوجته في الشارع بالمنوفية

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

ربيع: «إيفر جيفين» ستبقى فى الإسماعيلية حتى يتم دفع التعويضات

لا إخطار رسميًا.. تفاصيل موعد عودة الطيران بين مصر والسعودية


الصور

image description

وكيل صحة دمياط يتفقد أقسام العزل بمستشفيات المحافظة (صور)

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

تكريم الطلاب المتفوقين أبناء مركز الإبداع العلمي بدمياط

image description

سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

image description

احتفالات المصريين بقدوم شهر رمضان في الخيامية (صور)

الأكثر قراءة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

«انتقاما لشرفه».. سائق يقتل مسجل خطر حاول اغتصاب زوجته في الشارع بالمنوفية

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

دراسة: الأمريكيات من أصل أفريقى أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

مخرجة «نومادلاند» تفوز بجائزة رابطة المخرجين الأمريكيين

الولايات المتحدة.. اعتقال أم بتهمة قتل أطفالها الثلاثة

برازيلى يقضى 38 يومًا وحيدًا فى الغابات بعد تحطم طائرته

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

مناقشة المجموعة القصصية «ست زوايا للصلاة» بدار العين.. الليلة

تحت الطبع.. رواية «الصياد يظهر فجأة» فى نسختها العربية

حقوق المبدعين فى حفلات الهولوجرام على طاولة الأعلى للثقافة

«كيف تحصل على وظيفة عبر الإنترنت؟».. محاضرة بمكتبة الإسكندرية اليوم