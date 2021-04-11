بعد نجاحه.. «فيسبوك» يطلق خدمة «هوت لاين» لمواجهة «كلوب هاوس»

أعلنت شركة "فيسبوك" رسميا، عن إطلاق تطبيق يحمل اسم "هوت لاين"، تسعى الشركة من خلاله إلى منافسة "كلوب هاوس"، الذي اكتسب زخما عالميا وانتشارا كبيرا خلال الشهور الماضية.ويوفر "هوت لاين" للمستخدمين مزيجا من خيارات الصوت والنص والفيديو، للمشاركة في المناقشات عبر الإنترنت مع المضيفين.ويمكن وصف التطبيق الجديد بأنه مزيج من "إنستجرام لايف" و"كلوب هاوس"، لأنه يتيح للمبدعين التفاعل مع الجمهور، الذي يمكنه بعد ذلك طرح الأسئلة من خلال النص أو الصوت، كما يمكن لمزودي المحتوى تشغيل كاميراتهم بدلا من استخدام الصوت فقط، وهو ما لا يوفره "كلوب هاوس"، وفقا لما نشرته بوابة "تيك كرانش" التقنية.وقالت شركة "فيسبوك" في بيان، "مع هوت لاين نأمل أن نفهم كيف يمكن للأسئلة والأجوبة التفاعلية والوسائط المتعددة، أن تساعد الناس على التعلم من الخبراء في مجالات مثل المهارات المهنية".