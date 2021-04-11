جميعها من الخارج.. الصين تسجل 10 إصابات بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إنها سجلت 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس السبت نزولا من 14 حالة في اليوم السابق، وفقا لرويترز.وذكرت اللجنة في بيان اليوم الأحد أن جميع الحالات وافدة من الخارج، موضحة أنها سجلت أيضًا 22 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض مقابل 11 حالة يوم الجمعة، ولا تسجل الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات عدوى مؤكدة.ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين 90410، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4635.