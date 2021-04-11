بقوة 5.5 درجة.. زلزال جديد يضرب إندونيسيا

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، منطقة مالانج بإقليم جاوة الشرقية في إندونيسيا.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في إندونيسيا "أنتارا"، أن الهزة التي ضربت المنطقة صباح اليوم الأحد، جاءت في أعقاب زلزال بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر وقع يوم أمس السبت.ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية والمناخية في إندونيسيا فإنه من غير المحتمل أن تتسبب الهزة في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، وكان قد تسبب زلزال آخر أمس السبت في مقتل 6 أشخاص على الأقل وألحق أضرارًا بعدد من المباني في الإقليم.