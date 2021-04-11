لرفضهم إجراءات كورونا.. اعتقال 20 شخصا في فنلندا

أعلنت الشرطة الفنلندية أن 20 شخصًا اعتُقلوا، أمس السبت، خلال تظاهرة في العاصمة هلسنكي نظمت احتجاجًا على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لفرانس برس.و ذكرت الوكالة، أن السلطات لم تبلغ مسبقًا بهذه التظاهرة التي جمعت نحو 300 شخص وسط العاصمة وسرعان ما قررت تفريقها، والتجمعات التي يشارك فيها أكثر من 6 أشخاص محظورة في هلسنكي بسبب الجائحة.ورغم ذلك، نظّم عدد من المتظاهرين مسيرة وساروا نحو ساحة كوباتوري، وتم اعتقال 20 شخصًا لرفضهم الامتثال لأوامر السلطات، على أن يجري تغريمهم.