تدمير طائرة مسيرة أطلقها «الحوثي» باتجاه خميس مشيط

ذكرت وسائل إعلام رسمية بالسعودية، اليوم الأحد، أن التحالف اعترض ودمر طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران، باتجاه مدينة خميس مشيط الواقعة بجنوب المملكة، وذلك وفقا لرويترز.وكانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة قد كثفتا الجهود الدبلوماسية لإعلان اتفاق لوقف إطلاق النار، رحبت به السعودية والحكومة اليمنية المدعومة من الرياض.