محاصرة 21 عاملا داخل منجم غمرته المياه في الصين

قالت السلطات الصينية، اليوم الأحد، إنه تم إنقاذ 8 أشخاص فيما لا يزال 21 آخرين محاصرين بعد أن غمرت المياه منجم فحم، مساء أمس السبت، في منطقة شينجيانج الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين.وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية، أن الحادث وقع مساء السبت، بينما كان 29 عاملًا يقومون بتحديث منجم الفحم الواقع في محافظة هوتوبي بولاية تشانجي ذاتية الحكم لقومية هُوي، ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية حاليًا.