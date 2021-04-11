داعش يشن هجوما على منشآت إنسانية في شمال شرق نيجيريا

هاجم مقاتلون متطرفون من تنظيم داعش منشآت إنسانية في مدينة داماساك في شمال شرق نيجيريا، وذلك وفقا لوكالة فرانس برس الإخبارية.ويعد هذا الهجوم هو الثاني في غضون شهرين ضد واحدة من 9 قواعد إنسانية تابعة للأمم المتحدة في البلاد، وقال أحد العاملين في المجال الإنساني طلب عدم الكشف عن هويته إن "مقاتلين من تنظيم داعش بغرب إفريقيا ما زالوا في داماساك، يسيرون في الشوارع ويطلقون أعيرة نارية ويضرمون النار في منشآت إنسانية".فيما قالت إحدى زميلاته إن إضرام النار تم على نحو متعمد في مبنى منظمة غير حكومية وامتد إلى قاعدة الأمم المتحدة التي دمرت، مضيفة أن مباني 3 منظمات غير حكومية أخرى دمرت.وأكد مصدر عسكري حصول الهجوم على "داماسك" لكنه أكد أن المتطرفين لم يستولوا على المدينة بل جرى صدهم.ويشهد شمال شرق نيجيريا صراعا دمويا منذ 2009، وهجمات تشنها جماعة بوكو حرام المتطرفة.