وزير الدفاع الأمريكى فى فلسطين المحتلة اليوم لزيارة الكيان الصهيونى

يبدأ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم الأحد زيارة إلى الكيان الإسرائيلي، في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تل أبيب، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفق صحيفة "هآرتس".ووفقا للصحيفة الإسرائيلية،، سيجري أوستن "مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الدفاع بيني غانتس والخارجية غابي أشكنازي".كما ستتناول المحادثات، بحسب "هآرتس"، عدة ملفات من بينها "برنامج إيران النووي، وأنشطة طهران في منطقة الشرق الأوسط، والتشاور حول جدول الأولويات المشتركة لواشنطن وتل أبيب".