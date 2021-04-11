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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ربيع: «إيفر جيفين» ستبقى فى الإسماعيلية حتى يتم دفع التعويضات

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:58 ص
إيفر جيفين
إيفر جيفين
مصطفى دياب
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن السفينة "إيفر جيفين" ستبقى في منطقة بحيرات الإسماعيلية بالقناة، حتى يتم دفع التعويضات، ولم نسأل مرشدي السفينة عن ملابسات الحادث حتى لا نؤثر على شهادتهم.

وأشار ربيع، فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة"ON"، إلى أنه جارٍ التفكير في تقديم بعض التعويضات للسفن التي كانت في الانتظار وقت جنوح السفينة، مشددًا على أن قناة السويس آمنة والقوات المسلحة تقوم على تأمينها بشكل كامل.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أنه كان يستبعد سيناريو حل تخفيف حمولة السفينة الجانحة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى طلب منه الاستعداد لسيناريو تخفيف حمولة السفينة حتى لو لم يتم تنفيذه، مؤكدًا أنه لم يخطر بباله أبدًا أن تغلق قناة السويس لمدة 6 أيام.

وتابع: "ما نعمله في أزمة إيفرجيفن أن الحل لن يكون تقليديا وفكرة التكريك تحت مقدمة السفينة كانت اقتراح مهندس بالإدارة الهندسية بالسويس".

واستكمل رئيس هيئة قناة السويس، "كنا نعمل في التكريك تحت إيفرجيفن وسط مخاطر محسوبة ولو كنا بدأنا في سيناريو تخفيف الحمولة كنا سنستغرق شهورًا، وانتقلت فور علمي بجنوح السفينة إلى مكان الحادث، ورد فعل الصحافة العالمية حول حادث جنوح السفينة كان يشعرني بالمسئولية، وكنت واثقًا من تعويم السفينة لكن لم أكن على يقين بموعد التعويم".

ووصلت صباح أمس الكراكة الجديدة "مهاب مميش" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط والمملوكة لهيئة قناة السويس، محمولة على متن سفينة النقل الثقيل "XIANG RUI KOU"، ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا، إلى منطقة بحيرات الإسماعيلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدى الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسى ومحطات مراقبة الملاحة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنه بوصول السفينة الحاملة للكراكة منطقة البحيرات الكبرى صعد على الكراكة مجموعة عمل مشتركة من إدارة الكراكات بالهيئة وترسانة IHC الهولندية للتنسيق مع طاقم السفينة وعمل الترتيبات اللازمة لفصل الكراكة عن السفينة والقيام بحسابات الاتزان استعدادًا لتعويمها، غدًا الأحد، بمشيئة الله، على أن يتم الاعتماد على القاطرات المعاونة التابعة للهيئة فى عمليات الإنزال والقطر للكراكة.

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