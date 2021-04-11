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الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نقل جثمان الأمير فيليب فى سيارة من تصميمه

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:56 ص
الأمير فيليب
الأمير فيليب
هدير سند
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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن جثمان الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا، سينقل إلى الكنيسة التي ستشهد مراسم الجنازة في سيارة كان قد ساعد في تصميمها.

وبحسب الصحيفة، فإن النعش سوف ينقل في السيارة التي جرى تعديلها خصيصا لنقل نعش ضمن موكب احتفالي سابق إلى مقر جنازته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير فيليب كان معروفا بمهاراته العملية، واهتمامه الدائم بالتصميم والهندسة، ولذلك فإن نقل جثمانه في هذه السيارة بمثابة تكريم لرحلته الأخيرة.

وكان الهدف الذي عدلت لأجله السيارة هو حمل تابوت في مشروع ساعد فيه زوج ملكة بريطانيا قبل عدة سنوات.

ومن المقرر أن يضع مجموعة من الحراس النعش في السيارة عند مدخل القصر، لتبدأ رحلتها التي تستغرق 8 دقائق حتى الكنيسة.

وأعلن قصر بكنجهام أمس السبت أن "مراسم الجنازة للأمير فيليب، ستقام في 17 أبريل الحالي".

وأضاف: "ستقام الصلاة في كنيسة سانت جورج بقلعة وندزور، يسبقها دقيقة صمت وطنية".

وتوفي الأمير فيليب عن 99 عاما بعد أن قضى أكثر من 70 عاما إلى جانب الملكة إليزابيث في قلب النظام الملكي البريطاني.

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