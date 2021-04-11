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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة كندية ترشح المتحف المصرى الكبير بين أهم 5 متاحف عالمية مرشحة للزيارة

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:54 ص
المتحف المصرى الكبير
المتحف المصرى الكبير
أمينة ذكى
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رشحت صحيفة تورنتو ستار الكندية المتحف المصري الكبير بين أهم خمس متاحف عالمية مرشحة للزيارة العام الجاري.

وقالت الصحيفة الكندية أنه على الرغم من أن وباء كورونا قد أدى لحالة توقف عالمية، لا أنه من المقرر أن تفتح بعض المؤسسات الفنية المرتقبة أبوابها هذا العام.

وعن المتحف المصري الكبير قالت الصحيفة الكندية أنه وجهه ممتازة لمحبي الحضارة الفرعونية المصرية القديمة، وأضافت الصحيفة، توافد المسافرون الذين يزورون مصر منذ فترة طويلة على المتحف المصري القديم المزدحم في القاهرة، ولكن عندما يفتتح المتحف المصري الكبير في الجيزة، سيكون من الضروري زيارته مثل متحف اللوفر لزوار باريس.

ومثل متحف اللوفر، سيكون من الضخم جدًا زيارة كل أقسامه في يوم واحد، واعتبرت الصحيفة الكندية أن المتحف المصري الكبير يتفادى تماما أوجه القصور أو العيوب في المتحف المصري، حيث يسهل المتحف المصري الكبير الوصول إلى منطقة الأهرامات لقربه منها، كما يحتوي على مساحة أكبر بكثير لعرض المجموعات الأثرية بشكل أفضل، كما تم تصميمه لتجنب الازدحام ولديه معامل حماية عالية التقنية - وهو أمر بالغ الأهمية عندما تتعامل مع الآثار الأثرية التي يزيد عمرها عن 2000 عام.

وقالت ارسيا جوردون مؤسسة شركة Extraordinary Journeys: أن المتحف الجديد يستحق زيارة خاصة به وحده في مصر وتابعت "إنه أمر مذهل للغاية". "إن وجود أكثر من 5000 قطعة أثرية من ملك شاب في مكان واحد يعطي بعدًا جديدًا تمامًا لفهمنا لاتساع وثروة مصر القديمة."

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