15 % من الألمان تلقوا جرعة أولى من لقاح كورونا

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ للسيطرة على الأمراض في ألمانيا أن حوالي 15% من سكان البلاد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وأظهرت بيانات المعهد أن 15.2%، أو 12.7 مليون شخص، تلقوا جرعة واحدة على الأقل حتى صباح يوم السبت، فيما تلقى 5.9 % أو ما يساوي 4.9 مليون شخص الجرعتين.وتشير العديد من الدراسات إلى أن تلقي جرعة واحدة من اللقاح يوفر بالفعل مستوى معينًا من الحماية.وبعد انضمام الممارسين العامين لجهود التطعيم وإتاحة المزيد من اللقاحات، ارتفع عدد الجرعات التي يجري تقديمها يوميا في ألمانيا خلال الأسبوع الماضي ووصل إلى أكثر من 700 الف يوم الخميس الماضي، لكن العدد انخفض مرة أخرى بعد ذلك.وشهدت معظم الولايات الألمانية يوم الأربعاء الماضي بداية تقديم الأطباء الممارسين العامين للجرعات.وسيشارك أكثر من 35 الف ممارس عام.ومع ذلك، قد تتراجع وتيرة التطعيم مرة أخرى قريبا، حيث من المقرر خفض عدد الجرعات المتاحة للممارسين العامين بشكل مؤقت في منتصف أبريل.ويقول أكبر مستشفى جامعي في ألمانيا شاريتيه في برلين، إن عدد الأشخاص الذين يدخلون وحدات العناية المركزة في "شاريتيه" زاد بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين.وقال مارتن كرايز، عضو مجلس إدارة "شاريتيه"، إن الفئة العمرية التي تتراوح بين 30 و60 عاما تأثرت بشدة بشكل خاص لأنهم أقل فرصا حاليا لتلقي التطعيم.وتكافح ألمانيا موجة ثالثة من الإصابات التي يتسبب فيها بشكل أساسي الآن متحور كورونا البريطاني.وأعلن معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض يوم السبت أنه تم تسجيل 24097 حالة إصابة و246 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وبلغ معدل الإصابة خلال سبعة أيام لكل 100 ألف نسمة120.6إصابة.