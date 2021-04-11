فرنسا تمدد «الفترة الفاصلة» بين جرعتى اللقاحات

قال وزير الصحة الفرنسي "أوليفييه فيران" إن بلاده ستمدد الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاحات الوقاية من فيروس كورونا التي تعتمد على جزيء الحمض النووي الريبي (إم.آر.إن.إيه) من أربعة أسابيع إلى ستة اعتبارا من الرابع عشر من أبريل، وذلك بهدف تسريع حملة التطعيم الجارية حاليا.وكانت وزارة الصحة الفرنسية، نصحت في يناير بفترة ستة أسابيع فاصلة بين الجرعتين من أجل توسيع الإمدادات، ولكن الحكومة قالت وقتها إنها لا تملك بيانات كافية بشأن مدى فعالية اللقاحات، مع الفترة الفاصلة الأطول.يأتي هذا فيما تجاوز عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا في فرنسا العشرة ملايين، وفق تأكيد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، وكانت الحكومة الفرنسية قد حددت هدفا بتلقيح عشرة ملايين شخص على الأقل بالجرعة الأولى حتى منتصف أبريل.