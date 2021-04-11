إصابة عامل بحروق فى اندلاع حريق بمصنع للمفروشات فى السويس

شب حريق في مصنع للمفروشات بالمنطقة الصناعية الصينية "تيدا" شمال غرب خليج السويس، ما أدى إلى إصابة أحد العاملين بحروق في ساقيه وتم نقله إلى المستشفى.ودفعت الحماية المدنية بسياراتها لموقع الحريق، كما وجهت إدارة المنطقة والشركات المجاورة سياراتها للمشاركة في السيطرة على الموقف.وكانت غرفة عمليات الدفاع المدني في السويس تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في مصنع مفروشات بالمنطقة الصناعية الصينية "تيدا" شمال غرب خليج السويس.ووجه العميد سامح بسيم مدير الحماية المدنية 5 سيارات من نقطة السخنة إلى موقع الحريق بالمنطقة الصينية، إذ نشب الحريق في مخزن المنتج التام من المنسوجات والمفروشات.ودفع الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس بـ 4 سيارات كتأمين طبي ونقل اية مصابين جراء الحريق.وقال مصدر طبي إن الحريق أصاب أحد العاملين بالمصنع بحروق في الساقين ونقله إسعاف السويس إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.