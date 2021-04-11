التحالف يعترض ويدمر مسيرة مفخخة حوثية تجاه خميس مشيط السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الأحد، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات تجاه خميس مشيط جنوب السعودية.وقال التحالف في بيان له: أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.وكان التحالف قد اعترض ودمر أيضا السبت، مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات تجاه السعودية.يأتي هذا فيما دمرت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، الجمعة، صاروخًا باليستيًا وطائرة من دون طيار مفخخة أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه جازان وخميس مشيط.