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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رجال إنقاذ يحاولون إغاثة 21 عاملًا علقوا فى منجم بالصين

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:34 ص
رجال إنقاذ
رجال إنقاذ
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يعمل رجال إنقاذ الأحد على إغاثة 21 عاملا تقطعت بهم السبل في منجم فحم بمنطقة شينجيانج شمال غربي الصين جراء فيضانات.

وقالت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية إن الحادث حصل في موقع فجيوان بينما كان العاملون في منجم الفحم هذا يجرون أعمال تحسين.

وتم إنقاذ ثمانية من 29 شخصا موجودين في المنجم. وتمكن رجال الإنقاذ من تحديد موقع 12 من أصل 21 شخصا متبقين.

غالبا ما تحصل حوادث في مناجم بالصين بسبب ظروف السلامة التي تكون سيئة في أحيان كثيرة.

في يناير، تقطعت السبل بـ22 من عمال المناجم بشرق الصين لما يقرب من أسبوعين بعد انفجار أدى إلى سد مدخل المنجم. وتم انقاذ 11 شخصا بينما قُتل عشرة وفقِد أثر واحد.

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