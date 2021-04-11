إصابة 614 شخصا بكورونا فى كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 614 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 109 آلاف و559 حالة.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت وفاة 3 حالات إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1768، كما تعافي من المرض 808 أشخاص خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 100109.وتم تطعيم 8710 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي من تلقوا التطيعم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي إلى مليون و156 ألفا و950 شخصا.