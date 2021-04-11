هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب سواحل اليونان

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجة وقعت فجر اليوم الأحد، قبالة سواحل اليونان.وذكر المصدر أن مركز الهزة يبعد 90 كيلومترا وعلى عمق 8 كم غربي مدينة باترا التي يسكنها نحو 168 ألف نسمة ولم ترد حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا، وأي خسائر مادية.