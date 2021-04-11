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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب سواحل اليونان

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:45 ص
اليونان
اليونان
وكالات
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أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجة وقعت فجر اليوم الأحد، قبالة سواحل اليونان.

وذكر المصدر أن مركز الهزة يبعد 90 كيلومترا وعلى عمق 8 كم غربي مدينة باترا التي يسكنها نحو 168 ألف نسمة ولم ترد حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا، وأي خسائر مادية.

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