وزيرا النقل والمالية يصلان إلى الخرطوم

وصل وزيرا النقل المهندس كامل الوزير، والمالية الدكتور محمد معيط، فجر اليوم الأحد، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة تستمر يومين.وكان في استقبال المهندس كامل الوزير والدكتور محمد معيط، في مطار الخرطوم الدولي، وزيرا النقل والبنى التحتية السوداني المهندس ميرغني موسى، والمالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، وسفير مصر في السودان السفير حسام عيسى، وطاقم السفارة المصرية.