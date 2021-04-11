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الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرا النقل والمالية يصلان إلى الخرطوم

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:40 ص
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير
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وصل وزيرا النقل المهندس كامل الوزير، والمالية الدكتور محمد معيط، فجر اليوم الأحد، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة تستمر يومين.

وكان في استقبال المهندس كامل الوزير والدكتور محمد معيط، في مطار الخرطوم الدولي، وزيرا النقل والبنى التحتية السوداني المهندس ميرغني موسى، والمالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، وسفير مصر في السودان السفير حسام عيسى، وطاقم السفارة المصرية.

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