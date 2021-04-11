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الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العسكريون الروس يقدمون مساعدات إنسانية لبلدة الشيخ عجيل شرقى سوريا

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:42 ص
مساعدات
مساعدات
وكالات
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قدم عسكريو المركز الروسي للمصالحة في سوريا مساعدات إنسانية وطبية لسكان بلدة تل الشيخ عجيل في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال رئيس مجموعة الإمدادات الإنسانية المقدم دميتري بريدوتشيف: "قمنا بعمل إنساني إضافي في بلدة تل الشيخ عجيل بالحسكة، ووزعنا 480 سلة غذائية".

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" أضاف: "شملت السلال الغذائية مواد مثل الدقيق والرز والسكر والحليب المكثف والشاي، وتم تسليمها بحضور رئيس البلدة وممثلين عن الأجهزة الأمنية وممثل عن روسيا".

وتابع: "تم تقديم المساعدة الطبية وأجريت الفحوص لجميع المحتاجين".

وأوضح بريدوتشيف، أن "العملية نظمت في مدرسة ديبان الثانوية، حيث يتلقى التعليم فيها أكثر من 500 طفل بينهم نحو 60 ممن فقدوا ذويهم في القتال مع المسلحين".

وأشار إلى أن بلدة تل الشيخ عجيل تعاني من نقص في مياه الشرب والكهرباء والأدوية.

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