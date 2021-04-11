ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

البداية



لا صداقة



زواج فاشل



كانت العلاقة بينهن وطيدة، قوية، وهو ما بدا أثناء حفل غنائي جمعهن سويًا في دولة الكويت عام 2018، لكن المفارقة، أن الحفل الذي عبر عن محبتهن، كان فاصلًا، وبدأت بعده بعام بوادر أزمة وخلاف كبير، لم ينتهي إلا منذ أيام، باعتذار من الفنانة أصالة على صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام"، وتقبلته أنغام، وانتهى الخصام.كتبت "أصالة" على "انستجرام" تقدم اعتذارها:"دون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائمًا أنغام عما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير، وكذلك اعتذر جدًّا من أولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار، لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر، وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض، كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة.. أنغام".وقبلت أنغام الاعتذار، وكتبت: "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك إن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللى حصل مقدرش غير إني أقبل اعتذارك وعفا الله عما سلف".بدأت الأزمة عام 2019، إثر انتشار خبر زواج الفنان أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، المتزوج من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان "زوج أصالة".خبر زواج أنغام من الموزع الموسيقي تسبب في خلافات بينه وبين زوجته الأولى ياسمين عيسى، وثيقة العلاقة بالفنانة أصالة، التي استفزها تصريح تلفزيوني من أنغام، عرضت فيه الزواج من "إبراهيم"، فردت "ما يقدرش، يخاف مني، لأنه متزوج من قريبتي".زادت أصالة من حدة تعليقها على نبأ الزواج بتغريدة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيه ملحمة إلى أنغام "الفن، إن لم ينق روح صاحبه، من دناءات الحياة، وإن لم يرتق عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه"، واستمرت في موقفها، بحذف أنغام من قائمة المتابعين لصفحتها الخاصة، على مواقع "تويتر"، "انستجرام"ولفتت أصالة، عن تصرفاتها، وإلغاء المتابعة، بأنها كانت ردًا على ما تسببت فيه من إيذاء لأحد أقاربها. أثناء وجودها في إحدى حلقات برنامج "عايشة شو" مع الإعلامية عائشة عثمان.لم تفوت أنغام فرصة وجودها في برنامج تلفزيوني، واختارت الفنانة شيرين باعتبارها الصوت الأجمل من أصالة، وزاد معلقة على اعتراض الجمهور على زواجها من أحمد إبراهيم:"أنتم مالكم، تعبانين في حاجة، اللي زعلان يتفلق".تجاذبا أنغام وأصالة، التصريحات، كل منهما، تصر على أن تصرح بأنها لم تكن صديقة للأخرى، ففي عام 2019، قالت الثانية، إنها حزنت كثيرًا من نبأ الزواج، لكنها لم تتحدث مع الأولى بشأنه، واكتفت بحذفها على من صفحاتها الشخصية بالتواصل الاجتماعي، لإحساسها بالغدر مما فعلته.وجزمت بأنه لا يمكن أن تعود صداقتهما مرة أخرى كما كانت أبدًا، قالت: "لن أقبل الاعتذار منها، لأن ما فعلته تصرف لا يقبل الاعتذار، ولن أتسامح في خراب البيوت".أنغام لم تترك تصريحات أصالة دون مواجهة، خرجت في تصريحات قالت فيها، إنها لم تكن صديقتها ولم تجمعهما الأيام أبدًا على سبيل الصداقة، متابعة: "هي التي كانت تدعي ذلك، ولم أحكي لها شيئًا، عن حياتي، رغم أننا تبادلنا الزيارات المنزلية".الفنانة أصالة قبل أن تفشل في زواجها من المخرج طارق العريان الذي تزوجته عام 2006، وأنجبت منه تؤام، آدم وعلي، في مايو 2011، سبق لها أن تزوجت مرتين.كانت الزيجة الأولى للفنان أصالة من أيمن الذهبي، وأنجبت منه ابنتهما شام 1992، وابنهما خالد 1998، قبل أن ينفصلا عام 2005.بعد أن انتهيا من ألبوم جمعهما سويًا "آسفة"، خرج المنتج أيمن الذهبي، في فيديو نشره على موقع "يوتيوب"، ونفى ما تردد بشأن خيانته لها، وقال:"ليس من المعقول أن أخون زوجتي في منزلها، في توقيت صعب عندما غابت عن المنزل لمدة نصف ساعة، كانت تشتري فيها بعض الأغراض من السوبر ماركت".واعترف أنه صاحب فكرة أغنية "سامحتك"، التي غنتها أثناء فترة قضائهما شهر العسل.وكان أيمن الذهبي، يعتبر نفسه بمثابة مدير أعمال وحارس شخصي للفنانة السورية أصالة.أما الفنانة أنغام، فسبق وأن تزوجت ثلاث مرات، قبل أزمتها الأخيرة، مع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الأولى كانت من مهندس الصوت مجدي عارف، ونتج عنه ابنها الأكبر عمر، لكنها انفصلت عن "عارف" بعد ست سنوات، لتنتهي الزيجة الأولى عام 2001.بعد ثلاث سنوات، تزوجت أنغام من الموزع الموسيقي الكويتي فهد، وشاركا سويًا في فيديو كليب "بحبك وحشتيني"، وأنجبت ابنها عبدالرحمن، لكن الزواج انتهى بعد ثلاث سنوات، لينفصلا عام 2007، بعد دعوى خلع من أنغام، تبعتها بدعوى أخرى لزيادة نفقة ابنهما عبد الرحمن، الذي يعيش معها في مصر.أما الحكاية التي كُشف عنها، كانت مع الفنان أحمد عز، فقد تم الزواج سرًا، بعيدًا عن الجمهور، كان عائليًا، وانفصلا أيضًا بعد عام واحد فقط، ونُشر عقد زواجهما أثناء أزمة "عز" مع زوجته السابقة الفنانة زينة.