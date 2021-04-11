سيدات ينسجن السجاد كلوحة فنية (صور)
الأحد 11/أبريل/2021 - 02:33 ص
عدسة هاجر رضاطباعة
مجموعة من السيدات ينسجن السجاد بطريقة تبدو للناظرين كلوحة، تظهر شخصية كل سيدة في تلك الرسومات، لتكون لكل منهن بصمتها الخاصة التي لا تتكرر.
سيدات ينسجن السجاد كلوحة فنية (صور)
سيدات ينسجن السجاد كلوحة فنية (صور)
سيدات ينسجن السجاد كلوحة فنية (صور)
سيدات ينسجن السجاد كلوحة فنية (صور)
سيدات ينسجن السجاد كلوحة فنية (صور)
سيدات ينسجن السجاد كلوحة فنية (صور)
سيدات ينسجن السجاد كلوحة فنية (صور)
سيدات ينسجن السجاد كلوحة فنية (صور)
سيدات ينسجن السجاد كلوحة فنية (صور)
سيدات ينسجن السجاد كلوحة فنية (صور)