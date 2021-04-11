سوريا تسجل 110 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 115 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 8 وفيات.وأوضحت الصحة السورية - في بيان أوردته وكالة الانباء السورية- أن إجمالي الإصابات بلغت 20118، فيما بلغت إجمالي حالات الشفاء 13895، كما بلغت إجمالي الوفيات 1368 حالة.