القوات الإسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين

اعتقلت القوات الإسرائيلية 3 شبان فلسطينيين من قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية -وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية- بأن الجنود الإسرائيليين اعتقلوا 3 فلسطينيين، من منازلهم وسط مواجهات مع الجيش الذي اقتحم القرية بعد إغلاق مداخلها.وكانت مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الذي اقتحم البلدة وأطلق الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، واحتجز عددا من الشبان، ودقق في هوياتهم الشخصية، وأغلق مداخلها، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها.