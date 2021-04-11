الجزائر.. 23 من موقوفى الحراك مضربون عن الطعام منذ الأربعاء الماضى

كشفت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في الجزائر عن إضراب 23 موقوفًا عن الطعام منذ الأربعاء الماضي، وذلك بعد أن اعتقلوا خلال مسيرة للحراك الاحتجاجي.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت اللجنة: «إن 23 معتقلًا يخوضون لليوم الرابع إضرابًا عن الطعام في سجن الحراش في العاصمة انطلقوا فيه منذ الأربعاء 7 أبريل».وأوقف 24 شخصًا في الثالث من أبريل بتهمة «المساس بسلامة وحدة الوطن والتجمهر غير المسلح»، وذلك خلال محاولة نشطاء من الحراك التظاهر وسط العاصمة الجزائرية.وأشارت اللجنة إلى توقيف نشطاء آخرين السبت في الجزائر العاصمة، لاسيما في القصبة «المدينة القديمة» وحي باب الوادي الشعبي.وكان قد أفرج في فبراير الماضي عن نحو أربعين موقوفًا بموجب عفو من الرئيس عبد المجيد تبون.