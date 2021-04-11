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الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 11 أبريل 2021

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:43 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
سلمى بدر
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قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يوم مناسب جدًا للإقدام على خطوات جريئة في العمل، كن مختلفًا ودع مخاوفك جانبًا.
عاطفيًا: تولد مشاعر حب جديدة وشديدة تزيل المشاحنات وتشعر ببعض التحديات مع الشريك.
صحيًا: تمدد عضلات القلب وعدم انتظام دقاته هو بفعل الإرهاق، من الأفضل ممارسة الرياضة.

الثور
مهنيًا: لا تتردد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك من العمل.
عاطفيًا: يجب أن تتحلّى بالصبر وعدم إطالة الخلافات مع الشريك، ولا سيما في الأيام المقبلة.
صحيًا: مشاعر وانفعالات ووضع صحي يجب الاعتناء به، تبدو مفعمًا بالنشاط، ومليئًا بالتفاؤل.

الجوزاء
مهنيًا: تعامل بإيجابية وابتسم للأقدار، تدخل مرحلة أكثر وعد وأقل ضغط وقد تعقد اتفاق مهني.
عاطفيًا: راعي شعور الحبيب فهو يبادلك الحب والاهتمام وأصغي إلى حدسك وقلبك ولا تكن بارد.
صحيًا: احمى عينيك من الأنوار الساطعة وإذا شعرت بالمرض استشر طبيبك من دون انتظار.

السرطان
مهنيًا: كثرة التدخلات تؤثر سلبيًا في بعض الأحيان، وهنا يفترض حسم الموضوع سريعًا قبل تفاقم الأمور مع مديرينك في العمل.
عاطفيًا: مطلوب منك الصبر والتفهم مع الشريك حتى لو كنت تغلي بنار الغيرة والشكوك.
صحيًا: إذا شعرت بأوجاع خفيفة فإنك تستعيد حيويتك أو تبدأ علاج طبي جديد وفعال.

الأسد
مهنيًا: تبدو اليوم مفعما بالنشاط وربما تحدث تغيير مهم في حياتك المهنية وتتنوع النقاشات واللقاءات.
عاطفيًا: إشارات إيجابية من الشريك تعطيك أمل أكبر في المستقبل، لكن التريث واجب حتى تتضح كل الأمور.
صحيًا: تجنب الإفراط في تناول الدهون والماكولات الدسمة، فهى تسبب خطر التهابات ودقات قلب غير منتظمة واضطرابات في الكبد.

العذراء
مهنيًا: يدور دولاب الحظ لصالحك وعساك تستفيد بشكل كبير من تأثيراته الممتازة.
عاطفيًا: تجد نفسك واضحًا في قراراتك وحاسمًا تجاه المواقف مع الشريك وتتمتع بالجرأة التي تسمح لك بنقاش موضوع شائك بهدوء وموضوعية.
صحيًا: أنت كسول بعض الشيء وتحب الأطعمة الدسمة وهذا ما يسبب لك اضطرابات معوية وسوء هضم.

الميزان
مهنيًا: يوم متقلب يتحدث عن بيع أو شراء، وعن اختلاف في وجهات النظر بهذا الشأن.
عاطفيًا: إذا بدأت علاقة عاطفية جديدة فقد تعرف تغييرات مهمة وجذرية في حياتك كانت أفضل مع الشريك السابق.
صحيًا: الضعف في أسنانك سببه الكالسيوم القليل، فتناول ما هو غني به لجعلها قوية.

العقرب
مهنيًا: لا تستسلم عند أول اختبار، فالحياة فيها الكثير من المطبات والبقاء فيها لصاحب الإرادة الأقوى.
عاطفيًا: حاول ألا تفسح في المجال للإشاعات أو لأصحاب النيات السيئة لإضعاف العلاقة بينك وبين الشريك.
صحيًا: لا تفقد برودة أعصابك، وتجنب الإرهاق قدر الإمكان.

القوس
مهنيًا: تكبر الأحلام والأماني ويتحقق الكثير منها أمنية واحدة على الأقل ستحصل عليها، وهي الأهم فتفرح.
عاطفيًا: يجب أن تقلب السلبيات إلى إيجابيات في علاقتك بالشريك إذا كنت ترغب في المصالحة معه.
صحيًا: يجب أن تعيد النظر في وضعك الصحي وضبط أعصابك والتخفيف من حدة توترك بعض الشيء.

الجدي
مهنيًا: سوء تفاهم مع الزملاء، يظهر لك حقيقتهم ويكشف أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحًا.
عاطفيًا: يخيم الانسجام وتتحسن اللقاءات والمواعيد ويحلو لك السهر والدردشة مع الشريك.
صحيًا: حب الطبيعة والتنزه في أرجائها يمنحانك القوة والراحة النفسية.

الدلو
مهنيًا: تعيش حياتك بتفاؤل قوى، تلائمك الظروف وتحمل اليك القوة والعزيمة والنشاط وتقف الى جانبك.
عاطفيًا: يجب تخصيص هذا اليوم للشريك حتى لو أجبرك الأمر على إلغاء بعض الارتباطات الاجتماعية أو غيرها.
صحيًا: إذا أحسنت التصرف وعرفت كيف تريح نفسك أبعدت عنك الإصابة بالتشنجات.

الحوت
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم بشرى سارة وهدية من القدر، وقد تعرف خبر مهم وتدخل مشروع مميز.
عاطفيًا: تفرح ببعض المناسبات مع الشريك وتخوض مغامرات من نوع مختلف.
صحيًا: يعدك هذا اليوم بوضع صحي ممتاز ينسيك كل ما كنت تعانيه.

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