حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 11 أبريل 2021

الحمل

الثور



الجوزاء



السرطان



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



الدلو



الحوت



مهنيًا: يوم مناسب جدًا للإقدام على خطوات جريئة في العمل، كن مختلفًا ودع مخاوفك جانبًا.عاطفيًا: تولد مشاعر حب جديدة وشديدة تزيل المشاحنات وتشعر ببعض التحديات مع الشريك.صحيًا: تمدد عضلات القلب وعدم انتظام دقاته هو بفعل الإرهاق، من الأفضل ممارسة الرياضة.مهنيًا: لا تتردد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك من العمل.عاطفيًا: يجب أن تتحلّى بالصبر وعدم إطالة الخلافات مع الشريك، ولا سيما في الأيام المقبلة.صحيًا: مشاعر وانفعالات ووضع صحي يجب الاعتناء به، تبدو مفعمًا بالنشاط، ومليئًا بالتفاؤل.مهنيًا: تعامل بإيجابية وابتسم للأقدار، تدخل مرحلة أكثر وعد وأقل ضغط وقد تعقد اتفاق مهني.عاطفيًا: راعي شعور الحبيب فهو يبادلك الحب والاهتمام وأصغي إلى حدسك وقلبك ولا تكن بارد.صحيًا: احمى عينيك من الأنوار الساطعة وإذا شعرت بالمرض استشر طبيبك من دون انتظار.مهنيًا: كثرة التدخلات تؤثر سلبيًا في بعض الأحيان، وهنا يفترض حسم الموضوع سريعًا قبل تفاقم الأمور مع مديرينك في العمل.عاطفيًا: مطلوب منك الصبر والتفهم مع الشريك حتى لو كنت تغلي بنار الغيرة والشكوك.صحيًا: إذا شعرت بأوجاع خفيفة فإنك تستعيد حيويتك أو تبدأ علاج طبي جديد وفعال.مهنيًا: تبدو اليوم مفعما بالنشاط وربما تحدث تغيير مهم في حياتك المهنية وتتنوع النقاشات واللقاءات.عاطفيًا: إشارات إيجابية من الشريك تعطيك أمل أكبر في المستقبل، لكن التريث واجب حتى تتضح كل الأمور.صحيًا: تجنب الإفراط في تناول الدهون والماكولات الدسمة، فهى تسبب خطر التهابات ودقات قلب غير منتظمة واضطرابات في الكبد.مهنيًا: يدور دولاب الحظ لصالحك وعساك تستفيد بشكل كبير من تأثيراته الممتازة.عاطفيًا: تجد نفسك واضحًا في قراراتك وحاسمًا تجاه المواقف مع الشريك وتتمتع بالجرأة التي تسمح لك بنقاش موضوع شائك بهدوء وموضوعية.صحيًا: أنت كسول بعض الشيء وتحب الأطعمة الدسمة وهذا ما يسبب لك اضطرابات معوية وسوء هضم.مهنيًا: يوم متقلب يتحدث عن بيع أو شراء، وعن اختلاف في وجهات النظر بهذا الشأن.عاطفيًا: إذا بدأت علاقة عاطفية جديدة فقد تعرف تغييرات مهمة وجذرية في حياتك كانت أفضل مع الشريك السابق.صحيًا: الضعف في أسنانك سببه الكالسيوم القليل، فتناول ما هو غني به لجعلها قوية.مهنيًا: لا تستسلم عند أول اختبار، فالحياة فيها الكثير من المطبات والبقاء فيها لصاحب الإرادة الأقوى.عاطفيًا: حاول ألا تفسح في المجال للإشاعات أو لأصحاب النيات السيئة لإضعاف العلاقة بينك وبين الشريك.صحيًا: لا تفقد برودة أعصابك، وتجنب الإرهاق قدر الإمكان.مهنيًا: تكبر الأحلام والأماني ويتحقق الكثير منها أمنية واحدة على الأقل ستحصل عليها، وهي الأهم فتفرح.عاطفيًا: يجب أن تقلب السلبيات إلى إيجابيات في علاقتك بالشريك إذا كنت ترغب في المصالحة معه.صحيًا: يجب أن تعيد النظر في وضعك الصحي وضبط أعصابك والتخفيف من حدة توترك بعض الشيء.مهنيًا: سوء تفاهم مع الزملاء، يظهر لك حقيقتهم ويكشف أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحًا.عاطفيًا: يخيم الانسجام وتتحسن اللقاءات والمواعيد ويحلو لك السهر والدردشة مع الشريك.صحيًا: حب الطبيعة والتنزه في أرجائها يمنحانك القوة والراحة النفسية.مهنيًا: تعيش حياتك بتفاؤل قوى، تلائمك الظروف وتحمل اليك القوة والعزيمة والنشاط وتقف الى جانبك.عاطفيًا: يجب تخصيص هذا اليوم للشريك حتى لو أجبرك الأمر على إلغاء بعض الارتباطات الاجتماعية أو غيرها.صحيًا: إذا أحسنت التصرف وعرفت كيف تريح نفسك أبعدت عنك الإصابة بالتشنجات.مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم بشرى سارة وهدية من القدر، وقد تعرف خبر مهم وتدخل مشروع مميز.عاطفيًا: تفرح ببعض المناسبات مع الشريك وتخوض مغامرات من نوع مختلف.صحيًا: يعدك هذا اليوم بوضع صحي ممتاز ينسيك كل ما كنت تعانيه.