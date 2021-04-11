حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 11 أبريل 2021
الأحد 11/أبريل/2021 - 07:43 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: يوم مناسب جدًا للإقدام على خطوات جريئة في العمل، كن مختلفًا ودع مخاوفك جانبًا.
عاطفيًا: تولد مشاعر حب جديدة وشديدة تزيل المشاحنات وتشعر ببعض التحديات مع الشريك.
صحيًا: تمدد عضلات القلب وعدم انتظام دقاته هو بفعل الإرهاق، من الأفضل ممارسة الرياضة.
الثور
مهنيًا: لا تتردد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك من العمل.
عاطفيًا: يجب أن تتحلّى بالصبر وعدم إطالة الخلافات مع الشريك، ولا سيما في الأيام المقبلة.
صحيًا: مشاعر وانفعالات ووضع صحي يجب الاعتناء به، تبدو مفعمًا بالنشاط، ومليئًا بالتفاؤل.
الجوزاء
مهنيًا: تعامل بإيجابية وابتسم للأقدار، تدخل مرحلة أكثر وعد وأقل ضغط وقد تعقد اتفاق مهني.
عاطفيًا: راعي شعور الحبيب فهو يبادلك الحب والاهتمام وأصغي إلى حدسك وقلبك ولا تكن بارد.
صحيًا: احمى عينيك من الأنوار الساطعة وإذا شعرت بالمرض استشر طبيبك من دون انتظار.
السرطان
مهنيًا: كثرة التدخلات تؤثر سلبيًا في بعض الأحيان، وهنا يفترض حسم الموضوع سريعًا قبل تفاقم الأمور مع مديرينك في العمل.
عاطفيًا: مطلوب منك الصبر والتفهم مع الشريك حتى لو كنت تغلي بنار الغيرة والشكوك.
صحيًا: إذا شعرت بأوجاع خفيفة فإنك تستعيد حيويتك أو تبدأ علاج طبي جديد وفعال.
الأسد
مهنيًا: تبدو اليوم مفعما بالنشاط وربما تحدث تغيير مهم في حياتك المهنية وتتنوع النقاشات واللقاءات.
عاطفيًا: إشارات إيجابية من الشريك تعطيك أمل أكبر في المستقبل، لكن التريث واجب حتى تتضح كل الأمور.
صحيًا: تجنب الإفراط في تناول الدهون والماكولات الدسمة، فهى تسبب خطر التهابات ودقات قلب غير منتظمة واضطرابات في الكبد.
العذراء
مهنيًا: يدور دولاب الحظ لصالحك وعساك تستفيد بشكل كبير من تأثيراته الممتازة.
عاطفيًا: تجد نفسك واضحًا في قراراتك وحاسمًا تجاه المواقف مع الشريك وتتمتع بالجرأة التي تسمح لك بنقاش موضوع شائك بهدوء وموضوعية.
صحيًا: أنت كسول بعض الشيء وتحب الأطعمة الدسمة وهذا ما يسبب لك اضطرابات معوية وسوء هضم.
الميزان
مهنيًا: يوم متقلب يتحدث عن بيع أو شراء، وعن اختلاف في وجهات النظر بهذا الشأن.
عاطفيًا: إذا بدأت علاقة عاطفية جديدة فقد تعرف تغييرات مهمة وجذرية في حياتك كانت أفضل مع الشريك السابق.
صحيًا: الضعف في أسنانك سببه الكالسيوم القليل، فتناول ما هو غني به لجعلها قوية.
العقرب
مهنيًا: لا تستسلم عند أول اختبار، فالحياة فيها الكثير من المطبات والبقاء فيها لصاحب الإرادة الأقوى.
عاطفيًا: حاول ألا تفسح في المجال للإشاعات أو لأصحاب النيات السيئة لإضعاف العلاقة بينك وبين الشريك.
صحيًا: لا تفقد برودة أعصابك، وتجنب الإرهاق قدر الإمكان.
القوس
مهنيًا: تكبر الأحلام والأماني ويتحقق الكثير منها أمنية واحدة على الأقل ستحصل عليها، وهي الأهم فتفرح.
عاطفيًا: يجب أن تقلب السلبيات إلى إيجابيات في علاقتك بالشريك إذا كنت ترغب في المصالحة معه.
صحيًا: يجب أن تعيد النظر في وضعك الصحي وضبط أعصابك والتخفيف من حدة توترك بعض الشيء.
الجدي
مهنيًا: سوء تفاهم مع الزملاء، يظهر لك حقيقتهم ويكشف أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحًا.
عاطفيًا: يخيم الانسجام وتتحسن اللقاءات والمواعيد ويحلو لك السهر والدردشة مع الشريك.
صحيًا: حب الطبيعة والتنزه في أرجائها يمنحانك القوة والراحة النفسية.
الدلو
مهنيًا: تعيش حياتك بتفاؤل قوى، تلائمك الظروف وتحمل اليك القوة والعزيمة والنشاط وتقف الى جانبك.
عاطفيًا: يجب تخصيص هذا اليوم للشريك حتى لو أجبرك الأمر على إلغاء بعض الارتباطات الاجتماعية أو غيرها.
صحيًا: إذا أحسنت التصرف وعرفت كيف تريح نفسك أبعدت عنك الإصابة بالتشنجات.
الحوت
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم بشرى سارة وهدية من القدر، وقد تعرف خبر مهم وتدخل مشروع مميز.
عاطفيًا: تفرح ببعض المناسبات مع الشريك وتخوض مغامرات من نوع مختلف.
صحيًا: يعدك هذا اليوم بوضع صحي ممتاز ينسيك كل ما كنت تعانيه.
الحمل
مهنيًا: يوم مناسب جدًا للإقدام على خطوات جريئة في العمل، كن مختلفًا ودع مخاوفك جانبًا.
عاطفيًا: تولد مشاعر حب جديدة وشديدة تزيل المشاحنات وتشعر ببعض التحديات مع الشريك.
صحيًا: تمدد عضلات القلب وعدم انتظام دقاته هو بفعل الإرهاق، من الأفضل ممارسة الرياضة.
الثور
مهنيًا: لا تتردد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك من العمل.
عاطفيًا: يجب أن تتحلّى بالصبر وعدم إطالة الخلافات مع الشريك، ولا سيما في الأيام المقبلة.
صحيًا: مشاعر وانفعالات ووضع صحي يجب الاعتناء به، تبدو مفعمًا بالنشاط، ومليئًا بالتفاؤل.
الجوزاء
مهنيًا: تعامل بإيجابية وابتسم للأقدار، تدخل مرحلة أكثر وعد وأقل ضغط وقد تعقد اتفاق مهني.
عاطفيًا: راعي شعور الحبيب فهو يبادلك الحب والاهتمام وأصغي إلى حدسك وقلبك ولا تكن بارد.
صحيًا: احمى عينيك من الأنوار الساطعة وإذا شعرت بالمرض استشر طبيبك من دون انتظار.
السرطان
مهنيًا: كثرة التدخلات تؤثر سلبيًا في بعض الأحيان، وهنا يفترض حسم الموضوع سريعًا قبل تفاقم الأمور مع مديرينك في العمل.
عاطفيًا: مطلوب منك الصبر والتفهم مع الشريك حتى لو كنت تغلي بنار الغيرة والشكوك.
صحيًا: إذا شعرت بأوجاع خفيفة فإنك تستعيد حيويتك أو تبدأ علاج طبي جديد وفعال.
الأسد
مهنيًا: تبدو اليوم مفعما بالنشاط وربما تحدث تغيير مهم في حياتك المهنية وتتنوع النقاشات واللقاءات.
عاطفيًا: إشارات إيجابية من الشريك تعطيك أمل أكبر في المستقبل، لكن التريث واجب حتى تتضح كل الأمور.
صحيًا: تجنب الإفراط في تناول الدهون والماكولات الدسمة، فهى تسبب خطر التهابات ودقات قلب غير منتظمة واضطرابات في الكبد.
العذراء
مهنيًا: يدور دولاب الحظ لصالحك وعساك تستفيد بشكل كبير من تأثيراته الممتازة.
عاطفيًا: تجد نفسك واضحًا في قراراتك وحاسمًا تجاه المواقف مع الشريك وتتمتع بالجرأة التي تسمح لك بنقاش موضوع شائك بهدوء وموضوعية.
صحيًا: أنت كسول بعض الشيء وتحب الأطعمة الدسمة وهذا ما يسبب لك اضطرابات معوية وسوء هضم.
الميزان
مهنيًا: يوم متقلب يتحدث عن بيع أو شراء، وعن اختلاف في وجهات النظر بهذا الشأن.
عاطفيًا: إذا بدأت علاقة عاطفية جديدة فقد تعرف تغييرات مهمة وجذرية في حياتك كانت أفضل مع الشريك السابق.
صحيًا: الضعف في أسنانك سببه الكالسيوم القليل، فتناول ما هو غني به لجعلها قوية.
العقرب
مهنيًا: لا تستسلم عند أول اختبار، فالحياة فيها الكثير من المطبات والبقاء فيها لصاحب الإرادة الأقوى.
عاطفيًا: حاول ألا تفسح في المجال للإشاعات أو لأصحاب النيات السيئة لإضعاف العلاقة بينك وبين الشريك.
صحيًا: لا تفقد برودة أعصابك، وتجنب الإرهاق قدر الإمكان.
القوس
مهنيًا: تكبر الأحلام والأماني ويتحقق الكثير منها أمنية واحدة على الأقل ستحصل عليها، وهي الأهم فتفرح.
عاطفيًا: يجب أن تقلب السلبيات إلى إيجابيات في علاقتك بالشريك إذا كنت ترغب في المصالحة معه.
صحيًا: يجب أن تعيد النظر في وضعك الصحي وضبط أعصابك والتخفيف من حدة توترك بعض الشيء.
الجدي
مهنيًا: سوء تفاهم مع الزملاء، يظهر لك حقيقتهم ويكشف أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحًا.
عاطفيًا: يخيم الانسجام وتتحسن اللقاءات والمواعيد ويحلو لك السهر والدردشة مع الشريك.
صحيًا: حب الطبيعة والتنزه في أرجائها يمنحانك القوة والراحة النفسية.
الدلو
مهنيًا: تعيش حياتك بتفاؤل قوى، تلائمك الظروف وتحمل اليك القوة والعزيمة والنشاط وتقف الى جانبك.
عاطفيًا: يجب تخصيص هذا اليوم للشريك حتى لو أجبرك الأمر على إلغاء بعض الارتباطات الاجتماعية أو غيرها.
صحيًا: إذا أحسنت التصرف وعرفت كيف تريح نفسك أبعدت عنك الإصابة بالتشنجات.
الحوت
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم بشرى سارة وهدية من القدر، وقد تعرف خبر مهم وتدخل مشروع مميز.
عاطفيًا: تفرح ببعض المناسبات مع الشريك وتخوض مغامرات من نوع مختلف.
صحيًا: يعدك هذا اليوم بوضع صحي ممتاز ينسيك كل ما كنت تعانيه.