حظك اليوم.. برج الاسد الأحد 11 أبريل 2021

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الأسد اليوم الأحد على النحو التالي:مهنيًا: تبدو اليوم مفعما بالنشاط وربما تحدث تغيير مهم في حياتك المهنية وتتنوع النقاشات واللقاءات.عاطفيًا: إشارات إيجابية من الشريك تعطيك أمل أكبر في المستقبل، لكن التريث واجب حتى تتضح كل الأمور.صحيًا: تجنب الإفراط في تناول الدهون والماكولات الدسمة، فهى تسبب خطر التهابات ودقات قلب غير منتظمة واضطرابات في الكبد.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.