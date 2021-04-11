حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 11 أبريل 2021

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العقرب اليوم الأحد على النحو التالي:مهنيًا: لا تستسلم عند أول اختبار، فالحياة فيها الكثير من المطبات والبقاء فيها لصاحب الإرادة الأقوى.عاطفيًا: حاول ألا تفسح في المجال للإشاعات أو لأصحاب النيات السيئة لاضعاف العلاقة بينك وبين الشريك.صحيًا: لا تفقد برودة أعصابك، وتجنب الإرهاق قدر الإمكان.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.