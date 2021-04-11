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الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج القوس الأحد 11 أبريل 2021

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:59 ص
برج القوس
برج القوس
سلمى بدر
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قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج القوس، الأحد 11 أبريل 2021، على النحو التالي:

مهنيًا: تكبر الأحلام والأماني ويتحقق الكثير منها أمنية واحدة على الأقل ستحصل عليها، وهي الأهم فتفرح.

عاطفيًا: يجب أن تقلب السلبيات إلى إيجابيات في علاقتك بالشريك إذا كنت ترغب في المصالحة معه.

صحيًا: يجب أن تعيد النظر في وضعك الصحي وضبط أعصابك والتخفيف من حدة توترك بعض الشيء.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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