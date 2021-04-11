تحت الطبع.. رواية «الصياد يظهر فجأة» فى نسختها العربية

تصدر قريبا عن دار ثقافة للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لرواية "الصياد يظهر فجأة"٬ من تأليف الكاتب الروسي يوليا ياكوفليفا٬ وترجمة دكتور فؤاد مرعي.تدور أحداث الرواية في أجواء شيّقة بحبكتها البوليسية، وصادمة، جريئة في تصويرها للمصاعب التي واجهتها والأخطاء التي وقعت فيها السلطة في روسيا الجديدة في النصف الثاني من عشرينات القرن الماضي.في سياق متصل وعن نفس الدار صدر حديثا كتاب للأطفال بعنوان "حبوب والطائرة الحمراء"٬ تأليف جماعي من إعداد فريق خير جليس.في هذه القصة يحلم الأرنب حبوب ان يمتلك لعبة طائرة، فهو يحب اللعب كثيرًا، وفي أحد الأيام يعثر على اللعبة المنشودة صُدفة في الغابة.هل سيفعل الصّواب ويُعيد اللعبة لصاحبها؟ أم سيستأثر بها لنفسه ؟ هذا ما تكشف عنه أحداث القصة.