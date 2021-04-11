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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حقوق المبدعين فى حفلات الهولوجرام على طاولة الأعلى للثقافة

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:19 ص
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
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يبث المجلس الأعلى للثقافة٬ في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ ندوة أونلاين بعنوان "كتاب الطفل العربي"٬ عبر تطبيق زووم٬ والتي تنظمها لجنة فنون الطفل بالمجلس.

ويشارك في الندوة عدد من الكتاب العرب وهم: أمامة اللواتي - سلطنة عمان. فرج الظفيري- السعودية. محمد جمال عمرو - الأردن. وبمشاركة أعضاء لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة. ويدير الندوة كلًا من: الكاتبة فاطمة المعدول٬ والكاتب أحمد طوسون.

في سياق متصل٬ تعقد بقاعة مؤتمرات المجلس بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا٬ في الثانية عشرة ظهر نفس اليوم٬ ندوة بعنوان "حقوق المبدعين في حفلات الهولوجرام"٬ والتي تنظمها لجنة حماية الملكية الفكرية.

هذا ويشارك في الندوة كلا من: ماضي توفيق الدقن - رئيس جمعية فناني مصر٬ ومحمد شبانة. ويعقب علي الندوة د. حسام لطفي- مقرر اللجنة.

تقام الندوة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث الندوة "أونلاين" عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات على الفيسبوك.

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