«كيف تحصل على وظيفة عبر الإنترنت؟».. محاضرة بمكتبة الإسكندرية اليوم

تنظم مكتبة الإسكندرية٬ بالتعاون مع مؤسسة "التعليم من أجل التوظيف – مصر"؛ في الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد٬ محاضرة تفاعلية مباشرة (ويبنار) بعنوان "كيف تحصل على وظيفة عبر الإنترنت؟"٬ والتي تلقيها مريم زيدان؛ استشاري الموارد البشرية ومدربة بمؤسسة التعليم من أجل التوظيف.في سياق متصل تنظم المكتبة أيضا٬ محاضرة أخرى بعنوان "مهارات التواصل وبناء العلاقات الفعالة داخل العمل"، تلقيها نورا توما، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم من أجل التوظيف، وذلك الساعة الثانية مساء الإثنين الموافق 12 أبريل 2021.تناقش المحاضرتان عدة محاور؛ منها: توضيح ماهية سوق العمل المصري والتغيرات التي تطرأ عليه خلال الأزمات المختلفة، والمهمة الشاقة التي يواجهها الشباب للدخول بسوق العمل الحالي لإيجاد فرص عمل ملائمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على محور كيفية تغيير معدلات البطالة المرتفعة في ظل الظروف غير الثابتة، وأيضًا المهارات المطلوبة للتوظيف في سوق العمل خصوصًا خلال فترة جائحة كورونا.يشار إلى أن مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر٬ تعمل على سد الفجوة القائمة بين مستوى الخريجين من شباب الجامعات الحكومية والمعاهد المتوسطة ومتطلبات سوق العمل فى مصر وذلك عن طريق منح لبرامجنا التدريبية والتي تعتمد في الأساس على احتياجات الشركات ومجالات العمل المختلفة من حيث المهارات الشخصية المطلوبة لكل وظيفة والمعرفة الجيدة لأدوات كل وظيفة.كما تهدف المؤسسة إلى العمل على خفض نسبة بطالة الشباب في مصر من خلال خلق وتوفير فرص عمل للشباب، تأهيل الشباب لمجال العمل، إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بكل وظيفة، خلق وتوفير فرص عمل للشباب فى سن من 15 إلى 30 سنة.