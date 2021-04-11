سعر اليورو فى مصر اليوم الأحد 11-4-2021

يرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير، سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 11-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة بالبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.على المستوى المحلي، جاءت أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل بنك الأهلي الكويتي، عند 18.60 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، وتدول بنك الإسكندرية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى في السوق، ليسجل 18.54 جنيه للشراء.سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصريجاء سعر صرف اليورو مقابل الجنية المصري اليوم في البنك الأهلي المصري، عند 18.55 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.سعر اليورو اليوم في بنك مصروحافظ سعر صرف اليورو بتداولات اليوم في بنك مصر، عند 18.56 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك التجاري الدوليويتداول سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي عند 18.58 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.سعر اليورو في بنك HSBCوبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل بنك HSBC مستوى 18.58 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، في تعاملات اليوم.سعر اليورو في بنك البركةوسجل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك البركة، مستوى 18.58 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.سعر اليورو في بنك قطر الأهلي QNBوعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل بنك قطر الوطني QNB مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم عند 18.58 جنيه للشراء، 18.74 جنيه للبيع.سعر اليورو في المصرف العربي الدوليوفي المصرف العربي الدولي عرض سعر اليورو أمام الجنيه عند 18.58 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.