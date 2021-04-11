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الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو فى مصر اليوم الأحد 11-4-2021

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:59 ص
اليورو
اليورو
الدستور
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يرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير، سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 11-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة بالبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

على المستوى المحلي، جاءت أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل بنك الأهلي الكويتي، عند 18.60 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، وتدول بنك الإسكندرية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى في السوق، ليسجل 18.54 جنيه للشراء.

سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 11-4-2021

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنية المصري اليوم في البنك الأهلي المصري، عند 18.55 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وحافظ سعر صرف اليورو بتداولات اليوم في بنك مصر، عند 18.56 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي عند 18.58 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC
وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل بنك HSBC مستوى 18.58 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، في تعاملات اليوم.

سعر اليورو في بنك البركة
وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك البركة، مستوى 18.58 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الأهلي QNB
وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل بنك قطر الوطني QNB مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم عند 18.58 جنيه للشراء، 18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي
وفي المصرف العربي الدولي عرض سعر اليورو أمام الجنيه عند 18.58 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

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