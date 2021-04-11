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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«فأسٌ وحفراتٌ فى اللحم» كتاب جديد للشاعر مؤمن سمير

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:01 ص
مؤمن سمير
مؤمن سمير
نضال ممدوح
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يصدر قريبًا عن دار النابغة للنشر والتوزيع٬ أحدث إبداعات الشاعر مؤمن سمير٬ بعنوان "فأسٌ وحفرات في اللحم - أوكار اللعب مع الحياة" ويظهر من عنوان الكتاب أنه مساهمة من المؤلف في فن السيرة الذاتية الذي خفت الاهتمام به في السنين الأخيرة لصالح أشكال فنية أخرى.

يتضمن الكتاب فصولًا تقدم أطرافًا من قصة هذا الكاتب ورحلته مع الحياة بشكلها ومفهومها المتسع والفضفاض، وكذلك مع المرض الذي هو نكبة وسؤال وجودي يؤثر على صيرورة حياة الإنسان ثم مع الموت بأشكاله المعنوية والمتعينة وذكريات الالتقاء والابتعاد، الدائميْن معه، ومراحل أفكار وأحلام ويقينيات صاحب هذه التجارب وقصص السفر وأمواج المكان المتلاطمة دومًا والأشخاص الأبطال الذين أثروا بالإيجاب والآخرين الذين تركوا ندوبًا في الروح لم تختفي رغم السنين التي تترى.

وبالإضافة إلى حياة الكاتب الاجتماعية والنفسية والوعيية، يتناول الكتاب كذلك السيرة الإبداعية له ورحلته مع الشعر على وجه الخصوص وهو الذي كان بجواره وفي قلبه وروحه منذ البداية ثم الكتابة بشكل عام في أنماط كتابية متباينة وأشكال اقترابها وابتعادها عن تجربته الشعرية، التي كانت لأسباب متباينة هي حجر الزاوية في تجربته الفنية كلها..

يحتوي الكتاب على مقالات أو فصول أو نصوص متوالية ومقاطع مختلفة الشكل البلاغي، يجمعها موضوع واحد هو التجربة سواء كانت التجربة الحياتية في صورها المختلفة بين مكان وآخر وزمان نفسي أو طبيعي وآخر وبين يقين ديني أو سياسي وآخر وكذا بين صديق أو قريب وآخر، ثم تجربة الكتابة، المؤسسة والرئيسية بالنسبة لحياة المؤلف ورحلته.

مؤمن سمير المولود في 1975 هو واحد من شعراء جيل التسعينات الشعري الحداثي في مصر وسبق له أن أصدر كتبًا متنوعة بين الشعر والمقالات النقدية والمسرح.. وآخر ما صدر له ديوان مختارات شعرية بعنوان "أصوات تحت الأظافر" عن دار خطوط وظلال الأردنية..

وكذلك كتاب بعنوان "حكاية بني سويف الجميلة" عن إقليم القاهرة الثقافي.. ومجموعة مسرحية بعنوان "صانع المربعات" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.. وكان قد صدر عن تجربته الشعرية كتاب بعنوان "بصيرة المتشكك" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

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