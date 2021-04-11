عودة الحياة إلى طبيعتها فى جبل طارق بعد تطعيم جميع السكان ضد كورونا

عادت الحياة الطبيعية إلى سابق عهدها في منطقة جبل طارق التي باتت إحدى أولى المناطق في العالم التي أكملت تطعيم جميع سكانها ضد فيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بفضل التطعيم منذ نهاية مارس الماضي لم يعد التزام الكمامات ضروريا في جبل طارق إلا في الأماكن العامة المغلقة والمتاجر ووسائل النقل العام.كما تم رفع حظر التجول الليلي مما أدى إلى إحياء نشاط الحانات والمطاعم التي لم تفتح أبوابها إلا في الأول من مارس بعد شهور من القيود.وتسبب فيروس كورونا في وفاة 94 شخصا في جبل طارق، وسجلت 4300 إصابة بين 34 ألف نسمة.