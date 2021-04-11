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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عروض أفلام الدورة 23 للمهرجان القومى للسينما المصرية بالهناجر

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:37 ص
سينما الهناجر
سينما الهناجر
نضال ممدوح
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في إطار عروض أفلام الدورة الثالثة والعشرين من المهرجان القومي للسينما المصرية، والذي نظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر مارس الماضى٬ تستمر سينما الهناجر بأرض الأوبرا٬ في تقديم العروض المشاركة للجمهور٬ حيث يعرض فى السادسة مساء اليوم الأحد٬ عدد من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.

وتعرض الأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة وهي: فيلم "الكلمة" ويدور حول التعريف بالطوائف المسيحية فى مصر من داخل الكنائس والأديرة، ومنها الروم والسريان والموارنه والكلدان والأرمن والإنجيليين حيث كل طائفة لها قصة وصورة ومجتمع.

فيلم "صورة في مراية" ويحكى الفيلم قصة (كريم) و(فارس) اللذان ينفذان مشروع تخرجهما من كلية الإعلام حول فكرة الأسطورة وهو اللاعب محمد صلاح، الذي ينجح ويحقق ما نتخيل أنه قد يكون مستحيلًا.

ومن الأفلام الروائية القصيرة تعرض أفلام: "70" ويدور حول معاناة أبوين بعد تعرض طفلتهما لحادث شديد، وفيلم "راديو" الذى يدور حول رجل سبعيني يعيش وحيدًا في شقته بمنطقة وسط البلد، وتدور حياته كلها حول جهاز راديو عتيق.

كما يعرض فيلم "فكرة" حول الأفكار الإبداعية التي يتم التخلي عنها، وحالة تلك الأفكار وهي تدور حول ذهن المبدع ليقوم بتنفيذها.. وفيلم "فابريكايتيد" الذى يتناول (ندا) ومواجهتها مشاكل بسبب تأخر الزواج والتأقلم مع الناس، فتلجأ لطبيبة نفسية.

فيلم "مسار حياة" ويدور حول "محمود" الذى يشترك بورشة للإخراج السينمائى ليجد نفسه في هذا المجال، ثم يقع في حيرة بين حياته الوظيفية وبين هوايته التي يعيشقها.. وفيلم "شوكة وسكينة" الذى يدور حول شاب وفتاة فى موعدهما الأول، يتحدثان عن الحب والزواج ثم يتطرق حديثهما الي الخيانة ثم يحتد بينهما النقاش.

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