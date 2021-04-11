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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الداخلية الكويتية تنفى إصابة 40 سجينا بكورونا

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:22 ص
وزارة الداخلية الكويتية
وزارة الداخلية الكويتية
وكالات
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نفت وزارة الداخلية الكويتية صحة ما يشاع عن إصابة أكثر من 40 نزيلا في السجن المركزي بفيروس كورونا، مؤكدة حرصها على حماية النزلاء والحفاظ على صحتهم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "كونا" أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الكويتية في بيان لها أن ما تم تداوله غير صحيح، وأن عدد الحالات التي ثبت إصابتها هو اثنان فقط وحالة واحدة مشتبه بإصابتها بالفيروس.

وأضافت أن هذه الحالات لا تدعو إلى القلق، حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية اللازمة من قبل لجنة صحية بوزارة الصحة، وتم وضعهم تحت المتابعة، وعزل العنبر الذي وجدت به الحالات الإيجابية، للحد من انتشار الفيروس.

وأشارت إلى أن قطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بالتعاون مع وزارة الصحة يقوم بعمل مسحات طبية لجميع النزلاء للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وشددت على أن "قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام لا يألو جهدا في حماية النزلاء والحفاظ على صحتهم من انتشار فيروس كورونا".

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