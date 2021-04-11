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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرة الصحة ومحافظ الغربية يدعمان طبيب عزل السنطة بعد الاعتداء عليه

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:01 ص
الإعتداء على الطبيب
الإعتداء على الطبيب
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغنى
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وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، باتخاذ كافة الإجراءات والتحرك السريع فور علمها بواقعة التعدي على الطبيب نشأت رفعت بمستشفى السنطة المركزي بالغربية، وقامت بالتواصل مع مديرية الصحة والسكان بالغربية، للتأكد من أن كافة الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها باسم مستشفى السنطة المركزي.

وطالبت الوزيرة، الأطباء باتباع الإجراءات القانونية السليمة عند التعرض لاعتداء أثناء تأدية عملهم، والبقاء بالمستشفى وعدم مغادرتها لأى سبب وتحرير محضر يكون باسم المستشفى التى حدثت بها الواقعة، ويتم تحريره بإسم مدير المستشفى أو من ينوب عنه.

وفي نهاية العام الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتضمن العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين، والعاملين بالمنشآت الصحية العامة، وجاري العمل على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لعرض المشروع على مجلس النواب.

من جانبه تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تداعيات واقعة الإعتداء على الطبيب، وتأكد أنه قام بالتواصل مع مدير أمن الغربية لمعرفة ما تم في هذه الواقعة والتأكد من أن كافة الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها باسم المستشفى، وأكد رحمي، أنه يولى اهتمامًا كبيرًا بالواقعة متمنيا للطبيب الشفاء العاجل.

بينما قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن يوم الثلاثاء الماضي، قام أحد المواطنين بالتعدي علي الطبيب نشأت رفعت، وتم التواصل مع الطبيب المعتدى عليه مباشرة بعد واقعة التعدي عليه للأطمئنان على صحته وتقديم كل الدعم له، مشيرا إلى أن المستشفى تضامنت مع الطبيب وحررت مذكرة بالواقعة فى قسم شرطة السنطة وتم إرساله الى النيابة العامة والتي أمرت بحبس المعتدين ٤ أيام على ذمة التحقيق.

كما تقدم حميدة، بالشكر والتقدير إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ووحدة مقدمي الخدمة بالوزارة، وكذا الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ومدير الأمن ونقابة أطباء الغربية على إهتمامهم ودعمهم الكامل وحرصهم علي حقوق الجيش الأبيض.

كما توجه بالشكر إلى مدير مباحث مديرية الأمن والمحامي العام لنيابات غرب طنطا ومأمور مركز السنطة ونيابة السنطة وضباط مركز شرطة السنطة على تعاونهم وسرعة الإستجابة والمحامي العام لنيابات غرب طنطا.

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