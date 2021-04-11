جونسون لن يحضر جنازة الأمير فيليب

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه لن يحضر جنازة الأمير فيليب لإفساح المجال لأكبر عدد ممكن من أفراد الأسرة المالكة بموجب قيود كورونا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال البيان: «نظرا لقيود جائحة كورونا، يمكن لـ30 شخصًا فقط حضور جنازة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة».وأضاف: «لقد أراد رئيس الوزراء طوال الوقت التصرف وفقًا لما هو أفضل للعائلة المالكة، وبالتالي لن يحضر الجنازة للسماح لأكبر عدد ممكن من أفراد الأسرة».وأعلن قصر بكنغهام يوم الجمعة وفاة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز تسعة وتسعين عامًا.كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الحداد في البلاد.