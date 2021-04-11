وزير الصحة السودانى: عدم الإغلاق مرهون بالالتزام بالإجراءات الصحية

قال وزير الصحة السوداني الدكتور عمر النجيب، إن عدم إغلاق البلاد مرهون بالتزام المواطنين بتوجيهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية، بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمؤسسات، خاصة مع قدوم شهر رمضان، وذلك للحد من انتشار وتفشي جائحة كورونا.وأكد النجيب، في مؤتمر صحفي في وكالة السودان للأنباء (سونا)، خطورة الإغلاق، بسبب أثره المباشر على المواطنين في الجوانب الاجتماعية والإقتصادية خاصة مع قدوم شهر رمضان، مشيرا إلى تخوف وزارة التربية والتعليم من إغلاق البلاد لتأثيره المباشر على التقويم الدراسي، والذي قد يفضي إلى فشله.وشدد على الالتزام بالاشتراطات الصحية وتطعيم كبار السن وذوي الأمراض المزمنة وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتعقيم، موضحا أن التطعيم أبرز أسلحة مجابهة فيروس كرورنا، وإن كان لا يمنع الإصابة بالفيروس أو الانتشار بل يقلل احتمالات الاصابة والوفاة.وقال وزير الصحة السوداني: "هدفنا ألا يصل شخص إلى المستشفي بسبب ضعف طاقتنا الاستيعابية"، محذرا من خطورة فيروس كورونا.وأكد أن الفيروس سيظل موجودا لمدة طويلة، داعيا إلى رفع التوعية المجتمعية بخطورة المرض.وبحسب أحدث إحصاء رسمي حول الإصابات بالفيروس في السودان، فإن عدد المصابين بكورونا، بلغ 30.111 ألف حالة، أودت مضاعفات الإصابة بحياة 2063 منهم.