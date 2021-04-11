«خطوط وظلال» تطرح النسخة العربية لـ«العين المحايدة»

تصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ النسخة العربية لقصص قصيرة ومقابلات بعنوان «العين المحايدة»٬ للكاتب الفرنسي آلان جروب جرييه، ترجمة الدكتور حسن سرحان.وفي تقديمه للكتاب يقول القاص المغربي أنيس الرافعي: «حسنًا فعل الدكتور حسن سرحان عندما أقدم، ببراعة لافتة، وإبداعية فذة، على تحويل نصوص مجموعة "لقطات " القصصية، وكذا بعض أهم مقابلات الأديب الفرنسي آلان روب جرييه إلى لغة الضاد، انطلاقًا من لغة موليير، إذ أصبح بمقدورنا من خلالهما التعرف مليًا على النسق الجمالي الطليعي، وخصيصات الجوهر الفني المتفرد لأحد عرابي التجريب في المرجعية الغربية الأوروبية».فهذه "العين المحايدة " الملمع إليها، على الأخص في "بيضة الديك "، إضمامة روب - جرييه الوحيدة، الصادرة سنة 1962، هي أكثر من عضو حيوي للنظر، بل إنها برنامج سردي متكامل، وخرائطية جديدة للمتخيل، قوامهما حكي أشياء العالم بموضوعية باردة،و بطريقة سينمائية لانسقية على شرعة أهل "الموجة الجديدة "، صحيح أن روب - جرييه يروي ويصف وقائع المحكي بواسطة هذه "العين المحايدة"، لكن تحديدًا عبر "نقطتها العمياء "، التي تخلو من أية مستقبلات للضوء، أو العاطفة، أو التحليل الشارح الشافي للغليل.فالجزء المقابل مباشرة للقرص البصري ولمجال الرؤية الحكائية يصبح في واقع الأمر محتجبًا ولامرئيًا، بيد أن ذائقة القارئ النموذجي تقوم بجهد تأويلي شاهق، كي تستكمل شتى الدقائق والألغاز، التي طمستها تلك النقطة العمياء المتخفية مع سبق الإصرار والترصد.في "العين المحايدة" سنكتشف أيضًا العديد من أعراض "التعكير" (مثلما يسميه الناقد جي سكاربيتا)، كون قصص آلان روب - جرييه نموذج مثالي لتجربة الحدود وللاقتصاديات النصية المسقطة للأسلاك الشائكة بين السجلات والطروس والأنواع الأدبية، إن روب - جرييه هو السيد المطلق لخطوط النقل الأدبية ذوات الجهد العالي بامتياز، دون الاكتراث بمحاذير توزيع الطاقة أو احترازات العازلية».