رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«خطوط وظلال» تطرح النسخة العربية لـ«العين المحايدة»

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:24 ص
خطوط وظلال
خطوط وظلال
نضال ممدوح
طباعة
تصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ النسخة العربية لقصص قصيرة ومقابلات بعنوان «العين المحايدة»٬ للكاتب الفرنسي آلان جروب جرييه، ترجمة الدكتور حسن سرحان.

وفي تقديمه للكتاب يقول القاص المغربي أنيس الرافعي: «حسنًا فعل الدكتور حسن سرحان عندما أقدم، ببراعة لافتة، وإبداعية فذة، على تحويل نصوص مجموعة "لقطات " القصصية، وكذا بعض أهم مقابلات الأديب الفرنسي آلان روب جرييه إلى لغة الضاد، انطلاقًا من لغة موليير، إذ أصبح بمقدورنا من خلالهما التعرف مليًا على النسق الجمالي الطليعي، وخصيصات الجوهر الفني المتفرد لأحد عرابي التجريب في المرجعية الغربية الأوروبية».

فهذه "العين المحايدة " الملمع إليها، على الأخص في "بيضة الديك "، إضمامة روب - جرييه الوحيدة، الصادرة سنة 1962، هي أكثر من عضو حيوي للنظر، بل إنها برنامج سردي متكامل، وخرائطية جديدة للمتخيل، قوامهما حكي أشياء العالم بموضوعية باردة،و بطريقة سينمائية لانسقية على شرعة أهل "الموجة الجديدة "، صحيح أن روب - جرييه يروي ويصف وقائع المحكي بواسطة هذه "العين المحايدة"، لكن تحديدًا عبر "نقطتها العمياء "، التي تخلو من أية مستقبلات للضوء، أو العاطفة، أو التحليل الشارح الشافي للغليل.

فالجزء المقابل مباشرة للقرص البصري ولمجال الرؤية الحكائية يصبح في واقع الأمر محتجبًا ولامرئيًا، بيد أن ذائقة القارئ النموذجي تقوم بجهد تأويلي شاهق، كي تستكمل شتى الدقائق والألغاز، التي طمستها تلك النقطة العمياء المتخفية مع سبق الإصرار والترصد.

في "العين المحايدة" سنكتشف أيضًا العديد من أعراض "التعكير" (مثلما يسميه الناقد جي سكاربيتا)، كون قصص آلان روب - جرييه نموذج مثالي لتجربة الحدود وللاقتصاديات النصية المسقطة للأسلاك الشائكة بين السجلات والطروس والأنواع الأدبية، إن روب - جرييه هو السيد المطلق لخطوط النقل الأدبية ذوات الجهد العالي بامتياز، دون الاكتراث بمحاذير توزيع الطاقة أو احترازات العازلية».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تعتمد الخطة الأمنية لمناسك العمرة فى رمضان

نيابة أكتوبر تستمع لأقوال ربيع ياسين ضد طبيب منتخب الشباب

لا إخطار رسميًا.. تفاصيل موعد عودة الطيران بين مصر والسعودية

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح


الصور

image description

وكيل صحة دمياط يتفقد أقسام العزل بمستشفيات المحافظة (صور)

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

تكريم الطلاب المتفوقين أبناء مركز الإبداع العلمي بدمياط

image description

سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

image description

احتفالات المصريين بقدوم شهر رمضان في الخيامية (صور)

الأكثر قراءة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

«انتقاما لشرفه».. سائق يقتل مسجل خطر حاول اغتصاب زوجته في الشارع بالمنوفية

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

الباز: نحن دعاة سلام ولا نجور على حق أحد ولكن الحرب واردة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

تردد القنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١

أوغندا تفقد 58 طبيبا وممرضا فى عام بسبب كورونا

آلاف يحتجون في بلجراد مطالبين الحكومة بوقف التلوث

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

أيام زمان

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

عروض أفلام الدورة 23 للمهرجان القومى للسينما المصرية بالهناجر

«خطوط وظلال» تطرح النسخة العربية لـ«العين المحايدة»

«العمارة وطبيخ الصعايدة».. إصداران جديدان للدراسات الشعبية بقصور الثقافة

قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط يحتفل بيوم اليتيم