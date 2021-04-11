تونس: 56 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 56 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و235 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1460 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 270 ألفًا و29 حالة.وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 1006 حالات من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 12 ألفا و619 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 407 حالات، إلى جانب 124 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.