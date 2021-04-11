رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: 56 وفاة جديدة بكورونا

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:21 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 56 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و235 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1460 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 270 ألفًا و29 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 1006 حالات من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 12 ألفا و619 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 407 حالات، إلى جانب 124 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

موضوعات متعلقة

الرئيس التونسى فى منطقة الحسين دون حراسات خاصة (صور)

حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 فى مصر

مقرر شهر أبريل للصف السادس الابتدائي 2021

الصحة: 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و43 حالة وفاة


الصور

image description

وكيل صحة دمياط يتفقد أقسام العزل بمستشفيات المحافظة (صور)

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

تكريم الطلاب المتفوقين أبناء مركز الإبداع العلمي بدمياط

image description

سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

image description

احتفالات المصريين بقدوم شهر رمضان في الخيامية (صور)

الأكثر قراءة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

«انتقاما لشرفه».. سائق يقتل مسجل خطر حاول اغتصاب زوجته في الشارع بالمنوفية

الباز: نحن دعاة سلام ولا نجور على حق أحد ولكن الحرب واردة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

الولايات المتحدة.. اعتقال أم بتهمة قتل أطفالها الثلاثة

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم الأحد 11-4-2021

تردد القنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١

أوغندا تفقد 58 طبيبا وممرضا فى عام بسبب كورونا

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

مناقشة المجموعة القصصية «ست زوايا للصلاة» بدار العين.. الليلة

تحت الطبع.. رواية «الصياد يظهر فجأة» فى نسختها العربية

حقوق المبدعين فى حفلات الهولوجرام على طاولة الأعلى للثقافة

«كيف تحصل على وظيفة عبر الإنترنت؟».. محاضرة بمكتبة الإسكندرية اليوم