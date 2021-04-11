اتحاد المقاولين يطرح مناقصة لتنفيذ أعمال الطرق بملوى الجديدة

خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء شركات المقاولات المتخصصة ذات الفئة الثالثة والثانية للمشاركة في تنفيذ أعمال الطريق الرئيسية والمباني المتكاملة لتنفيذ المباني الخدمية، بالطريق الرئيسية بالمرحلة الأولى بمدينة ملوي الجديدة، إحدي المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بمناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري.وفيما يخص الشروط والمواصفات الفنية، أوضح اتحاد المقاولين، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 499 جنيهًا، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين إحدهما للعرض الفني، والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.وأشار اتحاد المقاولين إلى أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي، ويستكمل إلى 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، وسيتم تحديد عقد جلسة الاستفسارات في موعد لاحق، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية بمقر الجهاز مدينة لمنيا الجديدة.وأضاف أنه سيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.