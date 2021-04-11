ميدان رمسيس يتزين بأطول فانوس رمضان (صور)

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان الكريم، والذي طال انتظاره للاحتفال بالأجواء الروحانية، خاصة بعد حرمان دام لمدة عام كامل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مما جعل المواطنين في حالة اشتياق للاحتفال وتزيين البيوت والشوارع.وتوسط ميدان رمسيس بالأزبكية فانوس رمضان، والذي زين المكان وما حاوطه من أضواء، وهلال ضخم، حيث بلغ طوله حوالي 15 مترا، ما يجعله من أطول الفوانيس، وهو ما جذب العديد من المواطنين للاستمتاع بالأجواء الرمضانية.ومن المقرر أن يقام عدد من الفوانيس لتحيط بالفانوس الكبير في حديقة ميدان رمسيس وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.